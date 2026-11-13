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13.11.2026 09:28:56
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 liegt zum Start des Freitagshandels im Minus
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,14 Prozent schwächer bei 8 349,66 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,500 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,213 Prozent auf 8 343,53 Punkte an der Kurstafel, nach 8 361,36 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 337,90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 351,70 Punkten.
CAC 40 auf Jahressicht
Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 2,99 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wurde der CAC 40 mit 7 827,63 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der CAC 40 noch bei 8 650,56 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 8 232,49 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,88 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 26 247 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 mit 237,580 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus
Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,63 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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