Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 mittags in der Verlustzone

Mit dem CAC 40 geht es am fünften Tag der Woche abwärts.

Um 12:09 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,29 Prozent auf 7 961,26 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,386 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 907,82 Zählern und damit 0,960 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7 984,44 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 872,73 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 972,13 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 1,94 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 311,74 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 8 068,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 938,21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,85 Prozent abwärts. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 768,11 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 78 903 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 245,714 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

