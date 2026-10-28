Renault Aktie

Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

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CAC 40-Performance im Fokus 28.10.2026 15:58:38

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 nachmittags schwächer

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 nachmittags schwächer

Wenig Veränderung ist am Mittwochnachmittag in Paris zu beobachten.

Der CAC 40 verliert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr 0,03 Prozent auf 7 884,56 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,361 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,371 Prozent stärker bei 7 916,41 Punkten in den Handel, nach 7 887,14 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7 918,74 Punkte, das Tagestief hingegen 7 870,75 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 0,871 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 078,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 458,78 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 8 216,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,79 Prozent nach unten. Bei 8 755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 1 996 979 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 228,777 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 196,20 1,03% Airbus SE
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 424,00 0,43% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 65,44 -0,88% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 28,18 8,01% Renault S.A.
Stellantis 4,19 -0,21% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 7 970,00 1,05%

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