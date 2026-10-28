Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|CAC 40-Performance im Fokus
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28.10.2026 15:58:38
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 nachmittags schwächer
Der CAC 40 verliert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr 0,03 Prozent auf 7 884,56 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,361 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,371 Prozent stärker bei 7 916,41 Punkten in den Handel, nach 7 887,14 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7 918,74 Punkte, das Tagestief hingegen 7 870,75 Zähler.
So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 0,871 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 078,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 458,78 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 8 216,58 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,79 Prozent nach unten. Bei 8 755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 1 996 979 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 228,777 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
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15:58
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
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15:18
|ROUNDUP: Renault steigert Umsatz im scharfen Wettbewerb leicht - Aktie zieht an (dpa-AFX)
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12:26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
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10:52
|AKTIE IM FOKUS: Renault legen deutlich zu - Hoffnungsschimmer im Autosektor (dpa-AFX)
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09:29
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
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28.10.26
|Impulsarmer Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich unentschlossen (finanzen.at)
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28.10.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 nachmittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|196,20
|1,03%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|424,00
|0,43%
|Pernod Ricard S.A.
|65,44
|-0,88%
|Renault S.A.
|28,18
|8,01%
|Stellantis
|4,19
|-0,21%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7 970,00
|1,05%
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