Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 präsentiert sich leichter

Wenig verändert zeigt sich der CAC 40 am Donnerstag.

Um 15:41 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,12 Prozent auf 8 223,79 Punkte zurück. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,495 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,280 Prozent auf 8 210,90 Punkte an der Kurstafel, nach 8 233,92 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 234,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 203,71 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,283 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, notierte der CAC 40 bei 8 108,43 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 08.10.2025, bei 8 060,13 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 08.01.2025, den Wert von 7 452,42 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 289 417 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 318,093 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,13 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at