Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 im Fokus
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29.06.2026 17:58:55
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer
Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,21 Prozent tiefer bei 8 367,33 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,461 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,066 Prozent auf 8 379,36 Punkte an der Kurstafel, nach 8 384,87 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 341,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 391,56 Einheiten.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 29.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 183,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Stand von 7 701,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 7 691,55 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,10 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 478 233 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 244,688 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der CAC 40-Titel
Die SRTeleperformance-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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