Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 sackt schlussendlich ab

Schlussendlich bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,32 Prozent leichter bei 8 218,24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,388 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,253 Prozent stärker bei 8 265,13 Punkten in den Handel, nach 8 244,29 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 296,01 Punkte, das Tagestief hingegen 8 218,24 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 0,575 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 062,31 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 045,80 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, bei 7 790,27 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,281 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 330 689 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 227,897 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at