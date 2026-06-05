Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Performance im Fokus
|
05.06.2026 17:58:38
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 sackt schlussendlich ab
Schlussendlich bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,32 Prozent leichter bei 8 218,24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,388 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,253 Prozent stärker bei 8 265,13 Punkten in den Handel, nach 8 244,29 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 296,01 Punkte, das Tagestief hingegen 8 218,24 Zähler.
So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 0,575 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 062,31 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 045,80 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, bei 7 790,27 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,281 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 330 689 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 227,897 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
17:58
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
15:59
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
13:29
|Hold-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Airbus SE-Aktie (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Paris: Das macht der CAC 40 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet im Minus (finanzen.at)
|
04.06.26
|Gute Stimmung in Europa: Zum Handelsende Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)