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Index im Blick 26.05.2026 17:58:55

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich im Minus

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich im Minus

Der CAC 40 fiel zum Handelsende.

Der CAC 40 verlor im Euronext-Handel zum Handelsende 1,03 Prozent auf 8 173,11 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,379 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,247 Prozent schwächer bei 8 237,84 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 258,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 168,13 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 240,98 Zählern.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 157,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 620,93 Punkten gehandelt. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 26.05.2025, bei 7 828,13 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,270 Prozent nach. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 121 868 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 233,708 Mrd. Euro heraus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,42 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 7,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Renault-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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