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CAC 40-Performance 30.10.2026 17:58:42

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich leichter

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich leichter

CAC 40-Kurs am Freitag zum Handelsschluss.

Letztendlich ging der CAC 40 nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 7 969,42 Punkten aus dem Handel. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,365 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,048 Prozent stärker bei 7 973,86 Punkten, nach 7 970,00 Punkten am Vortag.

Bei 7 952,39 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 992,17 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 1,96 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 964,51 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Stand von 8 485,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 157,29 Punkten auf.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,76 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 230 478 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 225,798 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,77 erwartet. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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