Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schwächelt am Freitagnachmittag
Am Freitag notiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,63 Prozent leichter bei 8 288,23 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,491 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,300 Prozent auf 8 315,50 Punkte an der Kurstafel, nach 8 340,56 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 331,96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 275,04 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,080 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 347,20 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 232,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 164,11 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,14 Prozent. Bei 8 437,35 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 996,59 Zählern.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 494 350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 260,655 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen
Die Worldline SA-Aktie hat mit 1,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
