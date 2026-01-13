Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 startet im Minus

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,28 Prozent schwächer bei 8 335,73 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,537 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,143 Prozent leichter bei 8 346,81 Punkten in den Handel, nach 8 358,76 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 346,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 335,38 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 068,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 934,26 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 408,64 Punkten.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 344 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 321,894 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Mit 7,88 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

