WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

Index-Performance im Blick 13.01.2026 09:28:59

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 startet im Minus

Der CAC 40 notiert am Dienstagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,28 Prozent schwächer bei 8 335,73 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,537 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,143 Prozent leichter bei 8 346,81 Punkten in den Handel, nach 8 358,76 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 346,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 335,38 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 068,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 934,26 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 408,64 Punkten.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 344 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 321,894 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Mit 7,88 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

Analysen zu Airbus SE

12.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
12.01.26 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.26 Airbus Buy UBS AG
06.01.26 Airbus Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 217,00 0,30% Airbus SE
Carrefour S.A. 14,17 -0,25% Carrefour S.A.
Engie (ex GDF Suez) 23,47 -2,09% Engie (ex GDF Suez)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 644,90 -0,85% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Stellantis 8,87 -1,15% Stellantis
Worldline SA 1,57 4,34% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 340,05 -0,22%

