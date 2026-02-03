Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht am Dienstagmittag Abschläge

Um 12:10 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,09 Prozent tiefer bei 8 174,17 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,443 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,466 Prozent auf 8 219,26 Punkte an der Kurstafel, nach 8 181,17 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 174,17 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 234,50 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 195,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 109,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 854,92 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 0,257 Prozent nach. Bei 8 396,72 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 996,59 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 57 793 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 271,476 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,91 zu Buche schlagen. SRTeleperformance-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,88 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at