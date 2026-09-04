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Kursentwicklung im Fokus 04.09.2026 12:26:57

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht am Mittag Verluste

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht am Mittag Verluste

Am Freitagmittag legen Börsianer in Paris eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag tendiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,06 Prozent leichter bei 8 281,52 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,493 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,238 Prozent auf 8 266,65 Punkte an der Kurstafel, nach 8 286,40 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 257,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 297,07 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 1,47 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, notierte der CAC 40 bei 8 666,63 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 04.06.2026, einen Stand von 8 244,29 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, notierte der CAC 40 bei 7 698,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,05 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 133 757 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 215,942 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,71 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Tops und Flops im CAC 40
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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