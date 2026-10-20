L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|CAC 40-Entwicklung
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20.10.2026 15:58:28
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht nachmittags Abschläge
Um 15:41 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,70 Prozent schwächer bei 7 812,97 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,387 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,327 Prozent auf 7 842,33 Punkte an der Kurstafel, nach 7 868,05 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 7 860,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 783,22 Punkten lag.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 8 065,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 340,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8 206,07 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 4,66 Prozent ein. Bei 8 755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 453 126 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 216,703 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,64 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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