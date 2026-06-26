SR.Teleperformance Aktie

SR.Teleperformance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Kursverlauf 26.06.2026 12:26:47

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich mittags leichter

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich mittags leichter

Der CAC 40 zeigt sich derzeit leichter.

Um 12:10 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,57 Prozent tiefer bei 8 383,21 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,462 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,252 Prozent auf 8 410,36 Punkte an der Kurstafel, nach 8 431,61 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 8 376,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 421,10 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0,603 Prozent. Vor einem Monat, am 26.05.2026, wies der CAC 40 8 173,11 Punkte auf. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 26.03.2026, bei 7 769,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 557,31 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,29 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 165 181 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 243,331 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 3,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance

mehr Nachrichten

Analysen zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 191,10 -1,75% Airbus SE
Alstom S.A. 15,31 -1,64% Alstom S.A.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 494,05 0,25% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 51,44 1,58% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 5,00 -1,32% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 384,87 -0,55%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen