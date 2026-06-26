Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich mittags leichter

Der CAC 40 zeigt sich derzeit leichter.

Um 12:10 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,57 Prozent tiefer bei 8 383,21 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,462 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,252 Prozent auf 8 410,36 Punkte an der Kurstafel, nach 8 431,61 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 8 376,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 421,10 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0,603 Prozent. Vor einem Monat, am 26.05.2026, wies der CAC 40 8 173,11 Punkte auf. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 26.03.2026, bei 7 769,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 557,31 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,29 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 165 181 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 243,331 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 3,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at