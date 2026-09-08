Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Kursentwicklung im Fokus
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08.09.2026 12:26:59
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich mittags leichter
Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,17 Prozent auf 8 291,64 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,486 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,458 Prozent auf 8 268,12 Punkte an der Kurstafel, nach 8 306,15 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 257,60 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 294,42 Zählern.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 8 714,93 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 8 199,29 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 7 734,84 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,18 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.
Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 83 010 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 211,072 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick
Die Renault-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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