LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Euronext-Handel im Blick
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01.07.2026 17:59:00
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben
Zum Handelsende stand im Euronext-Handel ein Minus von 0,79 Prozent auf 8 337,29 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,453 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,146 Prozent auf 8 391,69 Punkte an der Kurstafel, nach 8 403,99 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 391,69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 316,53 Punkten.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche fiel der CAC 40 bereits um 0,502 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 146,59 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, bei 7 981,27 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 01.07.2025, den Stand von 7 662,59 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 1,73 Prozent zu Buche. 8 642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 425 866 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 242,986 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus
Die SRTeleperformance-Aktie hat mit 3,61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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