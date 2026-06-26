Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsende mit Abgaben

Das machte das Börsenbarometer in Paris zum Handelsende.

Am Freitag bewegte sich der CAC 40 via Euronext letztendlich 0,55 Prozent schwächer bei 8 384,87 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,462 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,252 Prozent tiefer bei 8 410,36 Punkten, nach 8 431,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 421,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 342,62 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 0,583 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 26.05.2026, wies der CAC 40 8 173,11 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 769,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, wurde der CAC 40 auf 7 557,31 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 2,31 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 124 807 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 243,331 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,81 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at