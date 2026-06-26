SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|Index-Performance
|
26.06.2026 17:58:55
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsende mit Abgaben
Am Freitag bewegte sich der CAC 40 via Euronext letztendlich 0,55 Prozent schwächer bei 8 384,87 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,462 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,252 Prozent tiefer bei 8 410,36 Punkten, nach 8 431,61 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 421,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 342,62 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 0,583 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 26.05.2026, wies der CAC 40 8 173,11 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 769,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, wurde der CAC 40 auf 7 557,31 Punkte taxiert.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 2,31 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 124 807 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 243,331 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,81 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|
26.06.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.06.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
26.06.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
26.06.26
|Börse Paris: CAC 40 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
25.06.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
25.06.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
25.06.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 mittags fester (finanzen.at)
|
25.06.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|191,10
|-1,75%
|Alstom S.A.
|15,31
|-1,64%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|494,05
|0,25%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|51,44
|1,58%
|Stellantis
|5,00
|-1,32%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 384,87
|-0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.