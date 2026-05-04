SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|CAC 40-Entwicklung
|
04.05.2026 09:28:38
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit Abgaben
Am Montag geht es im CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,09 Prozent auf 8 107,17 Punkte nach unten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,371 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,089 Prozent auf 8 122,10 Punkte an der Kurstafel, nach 8 114,84 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 098,99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 122,10 Punkten erreichte.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, betrug der CAC 40-Kurs 7 962,39 Punkte. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 262,16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 770,48 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,07 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Zählern.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 34 558 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 223,224 Mrd. Euro heraus.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,89 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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