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Euronext-Handel im Fokus 30.04.2026 09:29:19

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zum Start in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zum Start in der Verlustzone

Der CAC 40 gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Donnerstag gibt der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 1,02 Prozent auf 7 989,79 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,363 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,35 Prozent auf 7 962,84 Punkte an der Kurstafel, nach 8 072,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 957,83 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 993,40 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 2,09 Prozent nach unten. Der CAC 40 wies am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, einen Stand von 7 772,45 Punkten auf. Der CAC 40 lag am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, bei 8 126,53 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, wurde der CAC 40 mit 7 593,87 Punkten gehandelt.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 2,51 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 38 657 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 224,881 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Im CAC 40 hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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