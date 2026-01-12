Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
12.01.2026 12:27:24
Schwacher Wochentag in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Montagmittag
Der CAC 40 gibt im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,22 Prozent auf 8 343,65 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,537 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,236 Prozent auf 8 342,38 Punkte an der Kurstafel, nach 8 362,09 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 347,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 8 313,31 Einheiten.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 12.12.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 068,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 918,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, den Stand von 7 431,04 Punkten.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 57 215 Aktien gehandelt. Mit 321,894 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel
Die Worldline SA-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Mit 7,82 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
