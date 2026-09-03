Schwacher Wochentag in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 nachmittags

Heute halten sich die Anleger in Paris zurück.

Um 15:42 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,10 Prozent tiefer bei 8 272,06 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,499 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,064 Prozent leichter bei 8 275,37 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 280,63 Punkten am Vortag.

Bei 8 285,67 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 240,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1,58 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 613,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, stand der CAC 40 noch bei 8 150,42 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 03.09.2025, den Wert von 7 719,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 0,938 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Zähler.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 198 554 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 218,893 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at