Schwacher Wochentag in Wien: ATX am Dienstagmittag in der Verlustzone

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,28 Prozent tiefer bei 6 992,49 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 196,480 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 7 011,54 Punkte an der Kurstafel, nach 7 012,13 Punkten am Vortag.

Bei 7 030,56 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 967,14 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Stand von 6 786,58 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, betrug der ATX-Kurs 6 351,75 Punkte. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 646,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 30,66 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5,30 Prozent auf 208,50 EUR), DO (+ 1,38 Prozent auf 191,00 EUR), Palfinger (+ 1,01 Prozent auf 30,15 EUR), EVN (+ 0,70 Prozent auf 28,65 EUR) und Wienerberger (+ 0,62 Prozent auf 17,78 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen OMV (-1,51 Prozent auf 71,95 EUR), STRABAG SE (-1,32 Prozent auf 104,80 EUR), Erste Group Bank (-1,27 Prozent auf 124,80 EUR), voestalpine (-1,17 Prozent auf 45,70 EUR) und Lenzing (-0,97 Prozent auf 20,40 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 93 564 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,818 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,58 zu Buche schlagen. Mit 6,46 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at