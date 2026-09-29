ATX
|
6 985,30
|
-26,83
|
-0,38 %
|Index-Bewegung
|
29.09.2026 12:27:16
Schwacher Wochentag in Wien: ATX am Dienstagmittag in der Verlustzone
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,28 Prozent tiefer bei 6 992,49 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 196,480 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 7 011,54 Punkte an der Kurstafel, nach 7 012,13 Punkten am Vortag.
Bei 7 030,56 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 967,14 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Stand von 6 786,58 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, betrug der ATX-Kurs 6 351,75 Punkte. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 646,29 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 30,66 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5,30 Prozent auf 208,50 EUR), DO (+ 1,38 Prozent auf 191,00 EUR), Palfinger (+ 1,01 Prozent auf 30,15 EUR), EVN (+ 0,70 Prozent auf 28,65 EUR) und Wienerberger (+ 0,62 Prozent auf 17,78 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen OMV (-1,51 Prozent auf 71,95 EUR), STRABAG SE (-1,32 Prozent auf 104,80 EUR), Erste Group Bank (-1,27 Prozent auf 124,80 EUR), voestalpine (-1,17 Prozent auf 45,70 EUR) und Lenzing (-0,97 Prozent auf 20,40 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 93 564 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,818 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.
ATX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,58 zu Buche schlagen. Mit 6,46 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 987,17
|-0,36%