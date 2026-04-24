Schwacher Wochentag in Wien: ATX am Freitagnachmittag schwächer

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,99 Prozent schwächer bei 5 755,94 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 165,989 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,031 Prozent auf 5 815,49 Punkte an der Kurstafel, nach 5 813,69 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 5 818,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 731,33 Punkten lag.

ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der ATX bereits um 3,37 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 24.03.2026, den Wert von 5 268,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Wert von 5 519,17 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 24.04.2025, den Wert von 4 025,43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,55 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 972,19 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 7,86 Prozent auf 96,10 EUR), Palfinger (+ 2,46 Prozent auf 37,55 EUR), CA Immobilien (+ 1,16 Prozent auf 26,20 EUR), Verbund (+ 0,39 Prozent auf 64,60 EUR) und EVN (+ 0,35 Prozent auf 28,45 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil PORR (-5,59 Prozent auf 38,00 EUR), Österreichische Post (-5,24 Prozent auf 33,45 EUR), BAWAG (-3,92 Prozent auf 147,00 EUR), voestalpine (-3,39 Prozent auf 41,62 EUR) und Wienerberger (-2,17 Prozent auf 24,32 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 265 315 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 39,384 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,57 erwartet. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at