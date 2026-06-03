Schwacher Wochentag in Wien: ATX am Nachmittag in der Verlustzone

Der ATX zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Um 15:40 Uhr verliert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,49 Prozent auf 6 110,02 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 170,729 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,003 Prozent tiefer bei 6 139,84 Punkten, nach 6 140,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 096,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 146,84 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Verluste von 0,613 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, betrug der ATX-Kurs 5 794,70 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, wies der ATX einen Wert von 5 433,81 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 423,62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 14,17 Prozent zu. 6 167,48 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 1,80 Prozent auf 59,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,31 Prozent auf 34,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,20 Prozent auf 152,00 EUR), OMV (+ 1,19 Prozent auf 64,00 EUR) und STRABAG SE (+ 0,97 Prozent auf 93,50 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil BAWAG (-2,38 Prozent auf 147,90 EUR), DO (-2,24 Prozent auf 183,40 EUR), CA Immobilien (-1,83 Prozent auf 24,15 EUR), Wienerberger (-1,66 Prozent auf 23,76 EUR) und Andritz (-1,63 Prozent auf 78,30 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 169 818 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39,540 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at