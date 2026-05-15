Schwacher Wochentag in Wien: ATX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Freitag fiel der ATX via Wiener Börse letztendlich um 1,04 Prozent auf 5 859,94 Punkte zurück. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 167,400 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,002 Prozent stärker bei 5 921,94 Punkten, nach 5 921,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5 847,36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 923,75 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Verluste von 0,455 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 882,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, betrug der ATX-Kurs 5 622,58 Punkte. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 15.05.2025, den Stand von 4 406,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 9,50 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6 018,30 Punkte. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit OMV (+ 2,03 Prozent auf 62,95 EUR), Verbund (+ 0,16 Prozent auf 61,65 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,15 Prozent auf 34,15 EUR), Erste Group Bank (-0,10 Prozent auf 97,00 EUR) und PORR (-0,41 Prozent auf 36,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-4,38 Prozent auf 100,40 EUR), Wienerberger (-3,37 Prozent auf 22,34 EUR), voestalpine (-3,07 Prozent auf 44,78 EUR), Palfinger (-2,66 Prozent auf 34,80 EUR) und Raiffeisen (-2,37 Prozent auf 46,14 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 530 357 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 37,656 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at