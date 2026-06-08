Schwacher Wochentag in Wien: ATX beginnt die Sitzung im Minus

Am Montag notiert der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 2,22 Prozent tiefer bei 5 948,97 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 171,544 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 6 083,96 Punkte an der Kurstafel, nach 6 084,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6 083,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 942,36 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Der ATX stand vor einem Monat, am 08.05.2026, bei 5 883,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der ATX mit 5 403,65 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 4 448,98 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 11,16 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6 167,48 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Punkten.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Verbund (+ 0,08 Prozent auf 59,40 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,25 EUR), CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 22,75 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 17,46 EUR) und EVN (-0,52 Prozent auf 28,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-8,86 Prozent auf 121,40 EUR), OMV (-5,68 Prozent auf 59,80 EUR), voestalpine (-4,70 Prozent auf 44,98 EUR), Lenzing (-3,53 Prozent auf 21,85 EUR) und DO (-3,17 Prozent auf 177,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 50 094 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,850 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at