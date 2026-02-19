DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|Index-Performance im Blick
|
19.02.2026 09:29:21
Schwacher Wochentag in Wien: ATX beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone
Am Donnerstag tendiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,49 Prozent leichter bei 5 792,12 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 164,902 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,027 Prozent schwächer bei 5 818,96 Punkten in den Handel, nach 5 820,55 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 822,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5 768,68 Einheiten.
So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 3,02 Prozent zu. Vor einem Monat, am 19.01.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 441,57 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 19.11.2025, bei 4 809,19 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 19.02.2025, einen Wert von 4 065,12 Punkten auf.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,23 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 835,02 Punkten. Bei 5 314,88 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit BAWAG (+ 1,85 Prozent auf 137,50 EUR), OMV (+ 1,28 Prozent auf 55,60 EUR), CA Immobilien (+ 0,79 Prozent auf 25,64 EUR), CPI Europe (+ 0,43 Prozent auf 16,36 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,24 Prozent auf 16,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen STRABAG SE (-7,19 Prozent auf 90,40 EUR), PORR (-2,69 Prozent auf 38,05 EUR), voestalpine (-2,45 Prozent auf 46,90 EUR), DO (-1,40 Prozent auf 211,00 EUR) und EVN (-1,39 Prozent auf 28,45 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 60 979 Aktien gehandelt. Mit 40,700 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus
Im ATX weist die CPI Europe-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu DO & CO
|
19.02.26
|Verluste in Wien: ATX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.02.26
|Verluste in Wien: So bewegt sich der ATX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.02.26
|Optimismus in Wien: ATX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Minuszeichen in Wien: ATX gibt nach (finanzen.at)
|
16.02.26
|ATX aktuell: Anleger lassen ATX zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
16.02.26
|ATX aktuell: Anleger lassen ATX zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
16.02.26
|ATX aktuell: Anleger lassen ATX zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.at)