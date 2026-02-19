Schwacher Wochentag in Wien: ATX beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone

Der ATX gibt am Donnerstagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Donnerstag tendiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,49 Prozent leichter bei 5 792,12 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 164,902 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,027 Prozent schwächer bei 5 818,96 Punkten in den Handel, nach 5 820,55 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 822,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5 768,68 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 3,02 Prozent zu. Vor einem Monat, am 19.01.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 441,57 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 19.11.2025, bei 4 809,19 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 19.02.2025, einen Wert von 4 065,12 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,23 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 835,02 Punkten. Bei 5 314,88 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit BAWAG (+ 1,85 Prozent auf 137,50 EUR), OMV (+ 1,28 Prozent auf 55,60 EUR), CA Immobilien (+ 0,79 Prozent auf 25,64 EUR), CPI Europe (+ 0,43 Prozent auf 16,36 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,24 Prozent auf 16,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen STRABAG SE (-7,19 Prozent auf 90,40 EUR), PORR (-2,69 Prozent auf 38,05 EUR), voestalpine (-2,45 Prozent auf 46,90 EUR), DO (-1,40 Prozent auf 211,00 EUR) und EVN (-1,39 Prozent auf 28,45 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 60 979 Aktien gehandelt. Mit 40,700 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Im ATX weist die CPI Europe-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at