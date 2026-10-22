Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Index-Performance im Blick
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22.10.2026 15:58:50
Schwacher Wochentag in Wien: ATX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein
Am Donnerstag tendiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 2,62 Prozent leichter bei 6 393,62 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 185,029 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,031 Prozent schwächer bei 6 563,67 Punkten in den Handel, nach 6 565,70 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 563,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 6 381,95 Einheiten.
So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 2,49 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 920,37 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 6 528,16 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 22.10.2025, einen Wert von 4 625,93 Punkten auf.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,47 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit CA Immobilien (+ 1,40 Prozent auf 21,80 EUR), Österreichische Post (+ 0,81 Prozent auf 31,10 EUR), Verbund (+ 0,53 Prozent auf 66,40 EUR), EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,45 EUR) und OMV (+ 0,00 Prozent auf 74,35 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-11,14 Prozent auf 153,20 EUR), Erste Group Bank (-4,12 Prozent auf 107,00 EUR), Raiffeisen (-3,31 Prozent auf 57,05 EUR), STRABAG SE (-3,21 Prozent auf 99,50 EUR) und BAWAG (-3,14 Prozent auf 157,50 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 247 365 Aktien gehandelt. Mit 42,225 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus
Im ATX weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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