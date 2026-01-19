Schwacher Wochentag in Wien: ATX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,46 Prozent tiefer bei 5 444,97 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 159,599 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,195 Prozent leichter bei 5 459,65 Punkten, nach 5 470,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 5 459,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 387,87 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 19.12.2025, den Stand von 5 234,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der ATX auf 4 578,37 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bei 3 780,50 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 1,74 Prozent zu Buche. Bei 5 477,42 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. 5 343,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit voestalpine (+ 1,65 Prozent auf 39,40 EUR), Vienna Insurance (+ 1,20 Prozent auf 67,40 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,38 Prozent auf 15,74 EUR), BAWAG (+ 0,37 Prozent auf 137,00 EUR) und Andritz (-0,14 Prozent auf 71,55 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Schoeller-Bleckmann (-2,64 Prozent auf 31,35 EUR), Wienerberger (-2,52 Prozent auf 27,90 EUR), DO (-1,94 Prozent auf 202,00 EUR), AT S (AT&S) (-1,91 Prozent auf 35,90 EUR) und STRABAG SE (-1,57 Prozent auf 81,70 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 159 991 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 40,739 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,90 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

