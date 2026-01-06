Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|ATX im Fokus
|
06.01.2026 12:26:51
Schwacher Wochentag in Wien: ATX legt mittags den Rückwärtsgang ein
Am Dienstag geht es im ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,51 Prozent auf 5 367,08 Punkte abwärts. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 156,672 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,011 Prozent stärker bei 5 395,36 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 394,76 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 403,40 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 352,98 Zählern.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 5 081,82 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.10.2025, den Stand von 4 730,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, bewegte sich der ATX bei 3 678,36 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit EVN (+ 1,08 Prozent auf 28,15 EUR), OMV (+ 0,87 Prozent auf 48,82 EUR), Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 31,75 EUR), Vienna Insurance (+ 0,15 Prozent auf 68,30 EUR) und Verbund (+ 0,08 Prozent auf 62,55 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen voestalpine (-2,25 Prozent auf 37,42 EUR), UNIQA Insurance (-1,80 Prozent auf 15,30 EUR), DO (-1,68 Prozent auf 204,50 EUR), Wienerberger (-1,52 Prozent auf 29,86 EUR) und Erste Group Bank (-1,05 Prozent auf 103,90 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 78 520 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 40,350 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der ATX-Mitglieder
Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
