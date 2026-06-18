Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
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18.06.2026 17:59:25
Schwacher Wochentag in Wien: ATX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
Am Donnerstag tendierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,63 Prozent tiefer bei 6 527,41 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 179,255 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 6 568,90 Punkte an der Kurstafel, nach 6 568,68 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 571,92 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 499,78 Zählern.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 4,27 Prozent zu. Vor einem Monat, am 18.05.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 874,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, lag der ATX bei 5 425,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 356,26 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,97 Prozent. Bei 6 571,92 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Zählern.
ATX-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 5,61 Prozent auf 226,00 EUR), Lenzing (+ 4,13 Prozent auf 29,00 EUR), Wienerberger (+ 1,85 Prozent auf 24,16 EUR), DO (+ 0,70 Prozent auf 217,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,17 Prozent auf 116,10 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Schoeller-Bleckmann (-6,12 Prozent auf 31,45 EUR), UNIQA Insurance (-4,70 Prozent auf 17,04 EUR), voestalpine (-3,45 Prozent auf 44,80 EUR), STRABAG SE (-2,81 Prozent auf 90,00 EUR) und OMV (-2,11 Prozent auf 55,65 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 532 933 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 44,084 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick
In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,08 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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