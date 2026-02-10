AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|Wiener Börse-Handel im Blick
|
10.02.2026 09:29:01
Schwacher Wochentag in Wien: ATX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
Um 09:12 Uhr sinkt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,55 Prozent auf 5 721,80 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 164,724 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,036 Prozent schwächer bei 5 751,47 Punkten in den Handel, nach 5 753,52 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 721,80 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 760,97 Zählern.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 403,24 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 10.11.2025, bei 4 836,42 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, bei 3 909,37 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 6,91 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 760,97 Punkten. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Andritz (+ 1,10 Prozent auf 73,40 EUR), CA Immobilien (+ 0,95 Prozent auf 25,62 EUR), Wienerberger (+ 0,67 Prozent auf 30,04 EUR), Verbund (+ 0,58 Prozent auf 60,95 EUR) und DO (+ 0,41 Prozent auf 194,80 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Vienna Insurance (-2,93 Prozent auf 66,20 EUR), UNIQA Insurance (-2,23 Prozent auf 15,78 EUR), STRABAG SE (-1,41 Prozent auf 90,90 EUR), AT S (AT&S) (-1,15 Prozent auf 51,70 EUR) und OMV (-0,95 Prozent auf 52,25 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die UNIQA Insurance-Aktie aufweisen. 19 400 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 41,554 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,14 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu AT & S (AT&S)
|02.02.26
|AT & S buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|AT & S buy
|Erste Group Bank
|15.10.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|AT & S
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|72,95
|0,48%
|AT & S (AT&S)
|50,60
|-1,75%
|CA Immobilien
|25,74
|1,34%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,95
|-0,56%
|DO & CO
|186,00
|-2,72%
|Erste Group Bank AG
|106,70
|-0,93%
|OMV AG
|54,30
|1,88%
|Österreichische Post AG
|34,25
|0,00%
|STRABAG SE
|91,40
|0,44%
|UNIQA Insurance AG
|15,62
|-0,26%
|Verbund AG
|61,60
|0,08%
|Vienna Insurance
|64,70
|-1,82%
|Wienerberger AG
|30,36
|0,13%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 752,29
|0,49%
