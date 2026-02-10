AT & S Aktie

AT & S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

Wiener Börse-Handel im Blick 10.02.2026 09:29:01

Schwacher Wochentag in Wien: ATX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

ATX-Handel am zweiten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr sinkt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,55 Prozent auf 5 721,80 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 164,724 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,036 Prozent schwächer bei 5 751,47 Punkten in den Handel, nach 5 753,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 721,80 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 760,97 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 403,24 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 10.11.2025, bei 4 836,42 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, bei 3 909,37 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 6,91 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 760,97 Punkten. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Andritz (+ 1,10 Prozent auf 73,40 EUR), CA Immobilien (+ 0,95 Prozent auf 25,62 EUR), Wienerberger (+ 0,67 Prozent auf 30,04 EUR), Verbund (+ 0,58 Prozent auf 60,95 EUR) und DO (+ 0,41 Prozent auf 194,80 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Vienna Insurance (-2,93 Prozent auf 66,20 EUR), UNIQA Insurance (-2,23 Prozent auf 15,78 EUR), STRABAG SE (-1,41 Prozent auf 90,90 EUR), AT S (AT&S) (-1,15 Prozent auf 51,70 EUR) und OMV (-0,95 Prozent auf 52,25 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die UNIQA Insurance-Aktie aufweisen. 19 400 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 41,554 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,14 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

02.02.26 AT & S buy Deutsche Bank AG
05.11.25 AT & S neutral Deutsche Bank AG
04.11.25 AT & S buy Erste Group Bank
15.10.25 AT & S neutral Deutsche Bank AG
16.09.25 AT & S Erste Group Bank
