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Index im Blick 30.09.2026 17:58:25

Schwacher Wochentag in Wien: ATX liegt zum Handelsende im Minus

Schwacher Wochentag in Wien: ATX liegt zum Handelsende im Minus

Der ATX notierte am Mittwoch im Minus.

Am Mittwoch gab der ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 1,13 Prozent auf 6 856,00 Punkte nach. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 198,623 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 6 934,55 Punkte an der Kurstafel, nach 6 934,55 Punkten am Vortag.

Bei 6 965,98 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 852,78 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der ATX bereits um 1,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 6 786,58 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, lag der ATX noch bei 6 464,20 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 636,01 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 28,11 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell EVN (+ 2,10 Prozent auf 29,20 EUR), Lenzing (+ 1,71 Prozent auf 20,80 EUR), voestalpine (+ 1,25 Prozent auf 45,22 EUR), Verbund (+ 0,85 Prozent auf 64,95 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,14 Prozent auf 70,70 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Palfinger (-9,70 Prozent auf 27,45 EUR), AT S (AT&S) (-7,18 Prozent auf 200,50 EUR), CA Immobilien (-2,46 Prozent auf 21,80 EUR), Vienna Insurance (-2,24 Prozent auf 65,40 EUR) und Erste Group Bank (-1,62 Prozent auf 121,10 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 637 907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 49,100 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,64 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 202,00 0,75% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 21,60 -0,92% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 115,60 -4,54% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,70 -1,71% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 19,50 -6,25% Lenzing AG
Mayr-Melnhof Karton AG 68,50 -3,11% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 70,65 -1,05% OMV AG
Österreichische Post AG 30,50 -1,13% Österreichische Post AG
Palfinger AG 26,55 -3,28% Palfinger AG
Verbund AG 63,40 -2,39% Verbund AG
Vienna Insurance 64,50 -1,38% Vienna Insurance
voestalpine AG 43,74 -3,27% voestalpine AG
Wienerberger AG 16,53 -3,11% Wienerberger AG

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ATX 6 678,41 -2,59%

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