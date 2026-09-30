AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
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30.09.2026 17:58:25
Schwacher Wochentag in Wien: ATX liegt zum Handelsende im Minus
Am Mittwoch gab der ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 1,13 Prozent auf 6 856,00 Punkte nach. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 198,623 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 6 934,55 Punkte an der Kurstafel, nach 6 934,55 Punkten am Vortag.
Bei 6 965,98 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 852,78 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
ATX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche sank der ATX bereits um 1,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 6 786,58 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, lag der ATX noch bei 6 464,20 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 636,01 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 28,11 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell EVN (+ 2,10 Prozent auf 29,20 EUR), Lenzing (+ 1,71 Prozent auf 20,80 EUR), voestalpine (+ 1,25 Prozent auf 45,22 EUR), Verbund (+ 0,85 Prozent auf 64,95 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,14 Prozent auf 70,70 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Palfinger (-9,70 Prozent auf 27,45 EUR), AT S (AT&S) (-7,18 Prozent auf 200,50 EUR), CA Immobilien (-2,46 Prozent auf 21,80 EUR), Vienna Insurance (-2,24 Prozent auf 65,40 EUR) und Erste Group Bank (-1,62 Prozent auf 121,10 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 637 907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 49,100 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf
Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,64 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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