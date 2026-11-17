Der ATX zeigt sich aktuell in Rot.

Am Dienstag tendiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,65 Prozent leichter bei 6 587,83 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 194,070 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 6 631,34 Punkte an der Kurstafel, nach 6 631,09 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6 563,35 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 631,34 Zähler.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6 557,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der ATX einen Wert von 6 701,69 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 820,59 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 23,10 Prozent zu. Bei 7 043,27 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. 5 007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 1,89 Prozent auf 75,40 EUR), DO (+ 1,75 Prozent auf 233,00 EUR), OMV (+ 0,27 Prozent auf 73,05 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,75 EUR) und BAWAG (-0,23 Prozent auf 170,70 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-3,07 Prozent auf 113,60 EUR), voestalpine (-2,76 Prozent auf 34,54 EUR), Palfinger (-2,36 Prozent auf 26,85 EUR), Andritz (-2,04 Prozent auf 81,80 EUR) und UNIQA Insurance (-1,28 Prozent auf 18,54 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 93 731 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 45,021 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,14 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at