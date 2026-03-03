Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime-Anleger nehmen zum Handelsende Reißaus

Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 3,54 Prozent leichter bei 2 701,58 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 2 800,37 Punkte an der Kurstafel, nach 2 800,65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 2 800,37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 654,89 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 03.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 842,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 510,59 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 03.03.2025, einen Stand von 2 079,77 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,63 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 638,17 Punkte.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Addiko Bank (+ 0,76 Prozent auf 26,50 EUR), UBM Development (+ 0,00 Prozent auf 19,35 EUR), Frequentis (+ 0,00 Prozent auf 74,20 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,73 Prozent auf 5,46 EUR) und CPI Europe (-0,74 Prozent auf 16,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen FACC (-12,45 Prozent auf 12,80 EUR), AT S (AT&S) (-9,06 Prozent auf 46,20 EUR), voestalpine (-7,60 Prozent auf 42,78 EUR), Lenzing (-6,84 Prozent auf 21,80 EUR) und Marinomed Biotech (-5,16 Prozent auf 16,55 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 045 913 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,467 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,79 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

