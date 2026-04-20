FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|Wiener Börse-Handel im Fokus
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20.04.2026 17:58:42
Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime beendet den Handel mit Verlusten
Am Montag sank der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 1,49 Prozent auf 2 903,12 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,012 Prozent auf 2 946,81 Punkte an der Kurstafel, nach 2 947,17 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 2 893,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 946,94 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 581,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 665,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 1 974,73 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,22 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 953,91 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
ATX Prime-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 5,08 Prozent auf 89,00 EUR), Verbund (+ 3,10 Prozent auf 63,10 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,17 Prozent auf 14,10 EUR), AMAG (+ 1,34 Prozent auf 30,30 EUR) und OMV (+ 0,88 Prozent auf 57,20 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Raiffeisen (-4,45 Prozent auf 44,62 EUR), FACC (-4,21 Prozent auf 14,12 EUR), UBM Development (-3,89 Prozent auf 17,30 EUR), Wienerberger (-3,71 Prozent auf 25,44 EUR) und Erste Group Bank (-3,31 Prozent auf 105,00 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf
Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 436 749 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 42,181 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,17 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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