WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2

Index-Performance im Fokus 08.05.2026 17:58:51

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime fällt letztendlich

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime fällt letztendlich

Der ATX Prime zeigte sich zum Handelsschluss mit negativen Notierungen.

Zum Handelsschluss gab der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,96 Prozent auf 2 910,02 Punkte nach. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,037 Prozent auf 2 937,13 Punkte an der Kurstafel, nach 2 938,23 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 937,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 909,04 Einheiten.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,54 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 806,02 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 813,77 Punkten auf. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 08.05.2025, bei 2 164,98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9,47 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 973,28 Punkte. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 6,43 Prozent auf 2,98 EUR), Flughafen Wien (+ 0,81 Prozent auf 50,00 EUR), Vienna Insurance (+ 0,75 Prozent auf 67,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,20 Prozent auf 100,60 EUR) und Rosenbauer (+ 0,00 Prozent auf 60,00 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen CA Immobilien (-7,79 Prozent auf 24,85 EUR), ZUMTOBEL (-4,75 Prozent auf 3,61 EUR), Frequentis (-2,78 Prozent auf 80,30 EUR), Wienerberger (-2,62 Prozent auf 25,30 EUR) und FACC (-2,33 Prozent auf 13,40 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 290 850 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 38,374 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Die Warimpex-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

