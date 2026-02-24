Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsstart

Der ATX Prime gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Dienstag gibt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 1,23 Prozent auf 2 852,55 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 2 888,15 Punkte an der Kurstafel, nach 2 888,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 890,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 849,40 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Wert von 2 740,61 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 24.11.2025, den Stand von 2 431,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 043,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 7,31 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Zählern markiert.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 1,97 Prozent auf 93,20 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,12 Prozent auf 18,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,00 Prozent auf 35,50 EUR), EVN (+ 0,86 Prozent auf 29,35 EUR) und Polytec (+ 0,78 Prozent auf 3,90 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Wolford (-5,73 Prozent auf 2,96 EUR), Frequentis (-4,09 Prozent auf 70,40 EUR), Wienerberger (-3,60 Prozent auf 29,44 EUR), Addiko Bank (-3,02 Prozent auf 25,70 EUR) und Erste Group Bank (-2,52 Prozent auf 104,50 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 45 339 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 41,399 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

