Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime fällt zum Start des Freitagshandels zurück

Der ATX Prime kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,06 Prozent tiefer bei 3 018,96 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,006 Prozent fester bei 3 021,05 Punkten, nach 3 020,86 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 017,73 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 024,49 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,655 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 2 868,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 703,09 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 05.06.2025, einen Wert von 2 219,14 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13,57 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 047,50 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 3,20 Prozent auf 2,58 EUR), Wienerberger (+ 1,01 Prozent auf 24,04 EUR), Marinomed Biotech (+ 0,93 Prozent auf 10,90 EUR), Raiffeisen (+ 0,77 Prozent auf 49,50 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,70 Prozent auf 35,80 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen FACC (-5,93 Prozent auf 15,56 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,52 Prozent auf 5,42 EUR), Flughafen Wien (-1,97 Prozent auf 49,80 EUR), AT S (AT&S) (-1,69 Prozent auf 139,80 EUR) und voestalpine (-1,60 Prozent auf 48,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die FACC-Aktie aufweisen. 22 057 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 39,035 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Im ATX Prime verzeichnet die CPI Europe-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at