Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime gibt nach

Derzeit ziehen sich die Anleger in Wien zurück.

Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,01 Prozent auf 3 217,46 Punkte zurück. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,031 Prozent schwächer bei 3 249,26 Punkten, nach 3 250,27 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3 187,41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 249,26 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,121 Prozent. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 3 311,48 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 3 183,43 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 2 331,68 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21,04 Prozent aufwärts. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 448,52 Punkten. 2 489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wienerberger (+ 2,63 Prozent auf 15,98 EUR), UBM Development (+ 2,26 Prozent auf 15,85 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,30 Prozent auf 17,12 EUR), CA Immobilien (+ 0,72 Prozent auf 21,05 EUR) und Telekom Austria (+ 0,69 Prozent auf 8,75 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil AT S (AT&S) (-11,14 Prozent auf 178,60 EUR), Wolford (-10,09 Prozent auf 1,96 EUR), Warimpex (-4,90 Prozent auf 0,47 EUR), FACC (-2,70 Prozent auf 13,68 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,33 Prozent auf 29,35 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 234 111 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,118 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,19 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at