Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Index im Blick
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12.05.2026 15:58:55
Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime gibt nachmittags nach
Um 15:42 Uhr gibt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,98 Prozent auf 2 906,63 Punkte nach. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,006 Prozent auf 2 935,51 Punkte an der Kurstafel, nach 2 935,32 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 898,80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 935,61 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 877,67 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 838,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, wurde der ATX Prime mit 2 210,83 Punkten berechnet.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,35 Prozent aufwärts. Bei 2 973,28 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Addiko Bank (+ 5,07 Prozent auf 29,00 EUR), AMAG (+ 1,81 Prozent auf 28,20 EUR), STRABAG SE (+ 1,53 Prozent auf 93,20 EUR), FACC (+ 1,33 Prozent auf 13,72 EUR) und OMV (+ 1,08 Prozent auf 60,70 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Frequentis (-13,32 Prozent auf 71,60 EUR), Wolford (-9,40 Prozent auf 2,70 EUR), Wienerberger (-3,67 Prozent auf 24,18 EUR), AT S (AT&S) (-3,21 Prozent auf 99,50 EUR) und Palfinger (-2,93 Prozent auf 34,80 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 208 367 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,394 Mrd. Euro.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie mit 6,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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