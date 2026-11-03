Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime legt den Rückwärtsgang ein

Der ATX Prime kommt heute nicht vom Fleck.

Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,11 Prozent leichter bei 3 157,09 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,030 Prozent schwächer bei 3 159,47 Punkten in den Handel, nach 3 160,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 159,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 130,53 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 3 295,49 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 3 240,66 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 2 409,61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 18,77 Prozent zu. Bei 3 448,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit UBM Development (+ 2,86 Prozent auf 14,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,14 Prozent auf 133,40 EUR), EVN (+ 2,01 Prozent auf 30,45 EUR), Telekom Austria (+ 1,64 Prozent auf 8,69 EUR) und Andritz (+ 1,23 Prozent auf 82,10 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Warimpex (-3,36 Prozent auf 0,46 EUR), Polytec (-3,20 Prozent auf 4,24 EUR), Frequentis (-2,51 Prozent auf 66,00 EUR), Semperit (-2,30 Prozent auf 17,00 EUR) und Rosenbauer (-1,94 Prozent auf 60,60 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 79 095 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 42,108 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Die OMV-Aktie hat mit 7,21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at