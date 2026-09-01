Frequentis Aktie
WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09
|Marktbericht
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01.09.2026 17:58:47
Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein
Schlussendlich sank der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,20 Prozent auf 3 321,50 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,018 Prozent stärker bei 3 328,85 Punkten in den Handel, nach 3 328,25 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 343,89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 304,99 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 3 181,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 003,75 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, bei 2 318,44 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 24,95 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 363,45 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Rosenbauer (+ 2,19 Prozent auf 65,40 EUR), OMV (+ 2,04 Prozent auf 69,90 EUR), Wolford (+ 1,67 Prozent auf 2,44 EUR), Erste Group Bank (+ 1,24 Prozent auf 122,80 EUR) und Verbund (+ 1,10 Prozent auf 59,95 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen PORR (-3,76 Prozent auf 35,85 EUR), AT S (AT&S) (-3,66 Prozent auf 147,60 EUR), Frequentis (-3,29 Prozent auf 73,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,81 Prozent auf 4,50 EUR) und Marinomed Biotech (-2,27 Prozent auf 4,30 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 439 600 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 48,013 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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