FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|Kursentwicklung
|
02.03.2026 17:58:32
Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime liegt letztendlich im Minus
Zum Handelsende tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,39 Prozent schwächer bei 2 800,65 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,058 Prozent auf 2 838,54 Punkte an der Kurstafel, nach 2 840,18 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 839,53 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 741,54 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 02.02.2026, bei 2 805,41 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, bei 2 520,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, notierte der ATX Prime bei 2 072,14 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,36 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
ATX Prime-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Verbund (+ 7,96 Prozent auf 65,10 EUR), OMV (+ 4,20 Prozent auf 57,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,42 Prozent auf 35,70 EUR), Telekom Austria (+ 0,42 Prozent auf 9,59 EUR) und Flughafen Wien (+ 0,37 Prozent auf 54,40 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen DO (-13,60 Prozent auf 186,20 EUR), FACC (-6,64 Prozent auf 14,62 EUR), Raiffeisen (-5,63 Prozent auf 39,88 EUR), AMAG (-5,00 Prozent auf 28,50 EUR) und Polytec (-4,74 Prozent auf 3,62 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 848 324 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,107 Mrd. Euro.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,83 erwartet. Mit 7,45 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.
