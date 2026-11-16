ATX Prime

3 256,20
-4,94
-0,15 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Kursentwicklung im Fokus 16.11.2026 12:26:54

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime notiert im Minus

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime notiert im Minus

Der ATX Prime gönnt sich am ersten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Am Montag geht es im ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,13 Prozent auf 3 256,83 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,006 Prozent auf 3 261,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 261,14 Punkten am Vortag.

Bei 3 248,42 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3 263,60 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der ATX Prime 3 219,68 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der ATX Prime auf 3 316,35 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 411,29 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 22,52 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 11,06 Prozent auf 70,30 EUR), PORR (+ 1,52 Prozent auf 33,50 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,27 Prozent auf 4,00 EUR), Flughafen Wien (+ 1,19 Prozent auf 51,20 EUR) und FACC (+ 1,04 Prozent auf 13,60 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Warimpex (-7,97 Prozent auf 0,43 EUR), Rosenbauer (-3,45 Prozent auf 56,00 EUR), AT S (AT&S) (-3,08 Prozent auf 119,60 EUR), Wolford (-2,00 Prozent auf 1,96 EUR) und Lenzing (-1,97 Prozent auf 10,92 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 105 422 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 45,021 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle ATX Prime-Werte
Zur Übersichtsseite
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 118,80 -3,73% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 116,90 0,86% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 31,25 -0,48% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 13,46 0,00% FACC AG
Flughafen Wien AG 50,00 -1,19% Flughafen Wien AG
Frequentis 69,80 10,27% Frequentis
Lenzing AG 10,96 -1,62% Lenzing AG
OMV AG 73,10 -0,34% OMV AG
PORR AG 33,40 1,21% PORR AG
Rosenbauer 56,60 -2,41% Rosenbauer
Warimpex 0,43 -7,97% Warimpex
Wienerberger AG 16,20 -1,52% Wienerberger AG
Wolford AG 1,96 -2,00% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,00 1,27% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 256,35 -0,15%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen