Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime notiert im Minus

Der ATX Prime gönnt sich am ersten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Am Montag geht es im ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,13 Prozent auf 3 256,83 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,006 Prozent auf 3 261,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 261,14 Punkten am Vortag.

Bei 3 248,42 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3 263,60 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der ATX Prime 3 219,68 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der ATX Prime auf 3 316,35 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 411,29 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 22,52 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 11,06 Prozent auf 70,30 EUR), PORR (+ 1,52 Prozent auf 33,50 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,27 Prozent auf 4,00 EUR), Flughafen Wien (+ 1,19 Prozent auf 51,20 EUR) und FACC (+ 1,04 Prozent auf 13,60 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Warimpex (-7,97 Prozent auf 0,43 EUR), Rosenbauer (-3,45 Prozent auf 56,00 EUR), AT S (AT&S) (-3,08 Prozent auf 119,60 EUR), Wolford (-2,00 Prozent auf 1,96 EUR) und Lenzing (-1,97 Prozent auf 10,92 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 105 422 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 45,021 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at