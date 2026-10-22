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Kursentwicklung im Fokus 22.10.2026 15:58:50

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter

Der ATX Prime zeigt sich am Donnerstag mit negativen Notierungen.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 2,53 Prozent schwächer bei 3 140,30 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,029 Prozent tiefer bei 3 220,96 Punkten, nach 3 221,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 135,52 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 221,00 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 2,46 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 388,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 213,58 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 22.10.2025, einen Stand von 2 311,14 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 18,14 Prozent aufwärts. 3 448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 2,67 Prozent auf 6,16 EUR), CA Immobilien (+ 1,40 Prozent auf 21,80 EUR), Österreichische Post (+ 0,81 Prozent auf 31,10 EUR), Verbund (+ 0,53 Prozent auf 66,40 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 0,26 Prozent auf 3,84 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-11,14 Prozent auf 153,20 EUR), Wolford (-8,72 Prozent auf 1,99 EUR), Erste Group Bank (-4,12 Prozent auf 107,00 EUR), FACC (-3,72 Prozent auf 13,44 EUR) und UBM Development (-3,33 Prozent auf 14,50 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 247 365 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,225 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 139,00 -1,00% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 21,60 0,47% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 104,10 -0,57% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,50 0,51% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 13,00 -0,76% FACC AG
Kapsch TrafficCom AG 3,80 -1,04% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 10,42 -1,70% Lenzing AG
OMV AG 74,75 3,03% OMV AG
Österreichische Post AG 31,25 0,97% Österreichische Post AG
Polytec 6,20 0,98% Polytec
UBM Development AG 14,55 0,34% UBM Development AG
Verbund AG 68,50 2,09% Verbund AG
Wolford AG 2,18 0,00% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 081,43 0,06%

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