AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|ATX Prime aktuell
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28.07.2026 17:58:48
Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime sackt schlussendlich ab
Zum Handelsende tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,24 Prozent schwächer bei 3 123,90 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,001 Prozent stärker bei 3 131,46 Punkten, nach 3 131,42 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 140,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 105,23 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Stand von 3 152,29 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 28.04.2026, den Wert von 2 858,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wurde der ATX Prime mit 2 289,18 Punkten berechnet.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,52 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 10,53 Prozent auf 2,10 EUR), Telekom Austria (+ 5,00 Prozent auf 10,50 EUR), Raiffeisen (+ 3,67 Prozent auf 57,85 EUR), CA Immobilien (+ 2,12 Prozent auf 24,10 EUR) und Wienerberger (+ 1,86 Prozent auf 20,80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Lenzing (-14,11 Prozent auf 21,00 EUR), Palfinger (-9,82 Prozent auf 29,85 EUR), AT S (AT&S) (-7,30 Prozent auf 127,00 EUR), Marinomed Biotech (-5,08 Prozent auf 5,60 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-3,92 Prozent auf 29,45 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 522 965 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 44,706 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,39 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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