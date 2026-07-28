Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime sackt schlussendlich ab

Zum Handelsende tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,24 Prozent schwächer bei 3 123,90 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,001 Prozent stärker bei 3 131,46 Punkten, nach 3 131,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 140,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 105,23 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Stand von 3 152,29 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 28.04.2026, den Wert von 2 858,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wurde der ATX Prime mit 2 289,18 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,52 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 10,53 Prozent auf 2,10 EUR), Telekom Austria (+ 5,00 Prozent auf 10,50 EUR), Raiffeisen (+ 3,67 Prozent auf 57,85 EUR), CA Immobilien (+ 2,12 Prozent auf 24,10 EUR) und Wienerberger (+ 1,86 Prozent auf 20,80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Lenzing (-14,11 Prozent auf 21,00 EUR), Palfinger (-9,82 Prozent auf 29,85 EUR), AT S (AT&S) (-7,30 Prozent auf 127,00 EUR), Marinomed Biotech (-5,08 Prozent auf 5,60 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-3,92 Prozent auf 29,45 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 522 965 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 44,706 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,39 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at