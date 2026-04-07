Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime schließt mit Verlusten

So bewegte sich der ATX Prime am zweiten Tag der Woche schlussendlich.

Am Dienstag notierte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 0,31 Prozent leichter bei 2 698,53 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,010 Prozent schwächer bei 2 706,71 Punkten, nach 2 706,98 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 744,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 682,89 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, lag der ATX Prime bei 2 686,13 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 07.01.2026, den Wert von 2 689,01 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 07.04.2025, mit 1 825,27 Punkten bewertet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,52 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 907,38 Punkte. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell AMAG (+ 1,48 Prozent auf 27,40 EUR), Telekom Austria (+ 1,41 Prozent auf 9,33 EUR), OMV (+ 1,11 Prozent auf 63,60 EUR), Raiffeisen (+ 0,69 Prozent auf 37,78 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,21 Prozent auf 94,30 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Frequentis (-5,01 Prozent auf 73,90 EUR), Kapsch TrafficCom (-4,53 Prozent auf 5,06 EUR), ZUMTOBEL (-3,73 Prozent auf 3,61 EUR), FACC (-2,51 Prozent auf 13,18 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-2,30 Prozent auf 85,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 468 839 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36,549 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,61 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at