Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|ATX Prime-Marktbericht
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07.04.2026 17:58:49
Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime schließt mit Verlusten
Am Dienstag notierte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 0,31 Prozent leichter bei 2 698,53 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,010 Prozent schwächer bei 2 706,71 Punkten, nach 2 706,98 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 744,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 682,89 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, lag der ATX Prime bei 2 686,13 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 07.01.2026, den Wert von 2 689,01 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 07.04.2025, mit 1 825,27 Punkten bewertet.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,52 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 907,38 Punkte. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell AMAG (+ 1,48 Prozent auf 27,40 EUR), Telekom Austria (+ 1,41 Prozent auf 9,33 EUR), OMV (+ 1,11 Prozent auf 63,60 EUR), Raiffeisen (+ 0,69 Prozent auf 37,78 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,21 Prozent auf 94,30 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Frequentis (-5,01 Prozent auf 73,90 EUR), Kapsch TrafficCom (-4,53 Prozent auf 5,06 EUR), ZUMTOBEL (-3,73 Prozent auf 3,61 EUR), FACC (-2,51 Prozent auf 13,18 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-2,30 Prozent auf 85,00 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf
Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 468 839 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36,549 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,61 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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