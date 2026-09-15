Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime schwächelt zum Start des Dienstagshandels

Der ATX Prime kann seine Vortagesgewinne am Dienstag nicht halten.

Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,91 Prozent schwächer bei 3 289,17 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,026 Prozent höher bei 3 320,23 Punkten, nach 3 319,37 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 289,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 322,27 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3 316,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, lag der ATX Prime bei 3 162,58 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 15.09.2025, den Wert von 2 318,73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 23,74 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 392,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Rosenbauer (+ 1,23 Prozent auf 65,80 EUR), Frequentis (+ 1,07 Prozent auf 66,40 EUR), PORR (+ 0,97 Prozent auf 36,55 EUR), STRABAG SE (+ 0,93 Prozent auf 108,00 EUR) und Österreichische Post (+ 0,47 Prozent auf 31,75 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Erste Group Bank (-2,42 Prozent auf 117,00 EUR), FACC (-2,33 Prozent auf 15,06 EUR), AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR), BAWAG (-1,58 Prozent auf 174,50 EUR) und Raiffeisen (-1,49 Prozent auf 62,70 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 26 941 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47,391 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at