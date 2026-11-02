Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime-Entwicklung
|
02.11.2026 15:58:46
Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht Abschläge
Am Montag bewegt sich der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,03 Prozent schwächer bei 3 151,54 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,007 Prozent auf 3 152,16 Punkte an der Kurstafel, nach 3 152,39 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3 146,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 177,21 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 3 295,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 3 181,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, notierte der ATX Prime bei 2 393,94 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 18,56 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Wienerberger (+ 3,20 Prozent auf 16,75 EUR), STRABAG SE (+ 2,97 Prozent auf 104,00 EUR), CA Immobilien (+ 2,88) Prozent auf 21,40 EUR), Flughafen Wien (+ 2,70 Prozent auf 53,20 EUR) und DO (+ 2,64 Prozent auf 214,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Polytec (-8,57 Prozent auf 4,48 EUR), Wolford (-6,42 Prozent auf 2,04 EUR), Kapsch TrafficCom (-4,87 Prozent auf 3,71 EUR), OMV (-3,74 Prozent auf 73,30 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-3,69 Prozent auf 28,70 EUR).
Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien
Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 139 331 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 42,108 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus
Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 6,28 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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